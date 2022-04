Giannis Antetokounmpo heeft zich donderdagavond (lokale tijd) tot topscorer aller tijden van Milwaukee Bucks gekroond. De Griek leidde zijn ploeg in de NBA met 44 punten langs Brooklyn Nets: 120-119 na verlenging.

De 27-jarige Antetokounmpo staat nu op 14.216 punten en passeert daarmee basketballegende Kareem Abdul-Jabbar, die in zijn loopbaan tot 14.211 punten voor de club uit Milwaukee kwam. Abdul-Jabbar speelde zes jaar voor de Bucks, terwijl Antetokounmpo bezig is aan zijn negende seizoen.

Met 14.216 punten staat de 'Greek Freak' nog lang niet in de top 25 van de eeuwige topscorerslijst in de NBA. Die wordt nog aangevoerd door Abdul-Jabbar (38.387 punten), gevolgd door Los Angeles Lakers-sterspeler LeBron James (37.024).

In New York nam Antetokounmpo meer dan een derde van de punten van Milwaukee Bucks voor zijn rekening. Hij dwong met een sensationele driepunter de verlenging af en daarin was hij in de slotseconden met twee vrije worpen beslissend. Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant met 26 punten de productiefste speler.

Milwaukee Bucks staat momenteel op de tweede plek in de Eastern Conference. Brooklyn Nets bezet de tiende positie en is met die klassering veroordeeld tot het spelen van play-ins, de voorronden van de play-offs.

Vorig jaar wist Milwaukee Bucks voor de twee keer in de clubhistorie de titel in de NBA te veroveren. De ploeg van Giannis was in de finale te sterk voor Phoenix Suns.