Michael van Gerwen vindt dat hij zijn vroege uitschakeling tijdens de achtste speelronde van de Premier League niet alleen zichzelf hoeft te verwijten. De Nederlander, die in Birmingham verrassend met 2-6 van James Wade verloor, ergerde zich aan de kou en windvlagen in de zaal.

"Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen dat ik me daaraan stoor, maar de PDC mag hier ook wel wat aan doen", zei Van Gerwen in Birmingham tegen ViaPlay. "Er stond een partij wind waar niemand in kan spelen. Ik vind het heel amateuristisch. Als mensen in de zaal al zeggen dat de wind ze om de oren vloog, dan zegt dat genoeg."

De 32-jarige Van Gerwen verloor bij een stand van 1-1 zijn eigen leg en was daarna niet meer bij machte om terug in de wedstrijd te komen. Na een nieuwe break op 2-4 maakte Wade het karwei af en bezorgde hij Van Gerwen een pijnlijke nederlaag. 'The Machine' stond voor deze speelronde nog laatste in het klassement.

Voor Van Gerwen kwam er zo een wrang einde aan zijn opmars. 'Mighty Mike' haalde vorige week bij de Premier League-speelronde in Rotterdam nog de finale en wist drie dagen later voor het eerst dit jaar een Players Championship op zijn naam te schrijven.

'Dit kan nooit de bedoeling zijn'

Dat Van Gerwen tegen Wade (naar eigen zeggen) door de omstandigheden in de zaal niet naar behoren speelde, zit hem dwars. "Ik ben hier de dupe van. Dan zeggen ze: 'Hij heeft verloren en komt weer met een slechte smoes'. Maar de condities moeten voor iedereen gewoon goed zijn", benadrukte de Brabander.

"Natuurlijk hebben we allebei hetzelfde probleem, maar tegen Wade is het net iets vervelender spelen. In mijn eerste beurt moest ik mijn worp al aanpassen aan de condities en dat mag nooit de bedoeling zijn. Ik denk dat ik de laatste tijd fantastisch sta te gooien. Maar buiten dat ik door het ijs zak, zakt de PDC ook door het ijs."

Van Gerwen gaat nog wel aan de leiding in de tussenstand, maar hij is niet meer alleen koploper. Jonny Clayton, die Wade in de finale versloeg, heeft eveneens zeventien punten, gevolgd door Peter Wright (16). Van Gerwen begint de volgende speelronde in Leeds tegen Wright.