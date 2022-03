De Nederlandse handballers stuiten op Kroatië, Griekenland en België in de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland. Dat heeft de loting van donderdag in Berlijn uitgewezen.

Er doen 32 landen mee aan de kwalificatiefase. Daarvan stromen 24 landen door naar het hoofdtoernooi; de beste twee landen van elke groep gaan verder, net als de vier beste nummers drie. De eerste wedstrijden zijn in oktober.

Kroatië is het topland in groep 5. De wereldkampioen van 2003 was drie keer verliezend finalist op een EK, voor het laatst in 2020. Oranje zat bij de loting in pot 2, mede dankzij de tiende plaats op het EK van januari dit jaar.

Nederland had zich al knap voor dat EK geplaatst en schreef geschiedenis op het toernooi door mede dankzij een overwinning op topland Hongarije de hoofdronde te halen. Uiteindelijk werd Oranje tiende.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson leeft momenteel toe naar een belangrijke play-off tegen Portugal. Tegen het Zuid-Europese land staat volgende maand een ticket voor het WK op het spel.

Op 14 april is er een duel in Portugal, drie dagen later valt in Eindhoven de beslissing. Het WK is in januari volgend jaar in Zweden en Polen. Nederland was er alleen in 1961 eens bij op het wereldkampioenschap en werd toen elfde.