Meer dan de helft van de speelsters bij de Nederlandse hockeyploeg heeft de prestatiecultuur in de selectie als negatief tot zeer negatief bestempeld. Ook was er door de groepsdynamiek te weinig oog voor de misstanden, staat er in het onderzoeksrapport over de angstcultuur binnen de selectie.

Na de succesvolle zomer - de hockeysters pakten goud op het EK en de Olympische Spelen - waren meerdere speelsters in de evaluatie kritisch op de sfeer in de groep. De KNHB besloot daarop een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Bureau Fijbes Consultancy sprak in totaal 47 personen om een goed beeld te kunnen scheppen.

Een deel van de spelersgroep ervaart onder meer een sterke hiërarchie die als "negatief en remmend op openheid en eigenheid" wordt gezien. Daarnaast hadden hockeysters negatieve ervaringen met toenmalig bondscoach Alyson Annan en is er kritiek op "het systeem", dat ervoor zorgde dat de situatie niet veranderde.

Het onderzoeksbureau constateert ook verdeeldheid: stafleden en speelsters die een (zeer) negatieve situatie omschrijven, maar ook personen die verrast zijn door de ernst, emotie en mate van escalatie. "De kern hiervan is een groepsdynamiek die draait om het bestaan van aangepast gedrag, met een blinde vlek tot gevolg."

Hockeybond wil alle aanbevelingen overnemen

De Nederlandse hockeybond zegt in een verklaring alle aanbevelingen in het rapport over te nemen. "De KNHB erkent de uitkomsten en signalen die in het onderzoek worden beschreven, vindt deze onwenselijk, concludeert dat het prestatieklimaat niet veilig genoeg is geweest en betreurt dat."

Een van de aanbevelingen is het evalueren van de machtsverhoudingen in de staf. Belangrijkste punt daarin is om niet alle macht bij één of enkele personen neer te leggen. De KNHB wil ook "met grote regelmaat" externe personen betrekken bij de nationale teams om de genoemde blinde vlek te voorkomen.

De kritiek op het prestatieklimaat binnen de hockeyploeg leidde in januari al tot het vertrek van bondscoach Annan. De Australische had een ander inzicht dan de hockeybond over het aanpakken van de angstcultuur.