De Nederlandse handbalsters zullen in de aanloop naar de Europese kampioenschappen een drielandentoernooi spelen in Almere. De ploeg van bondscoach Per Johansson neemt het volgende maand op tegen Duitsland en Griekenland.

Nederland zou het in de interlandweek ook tegen Belarus opnemen, maar dat land is vanwege de oorlog in Oekraïne geschorst door de Europese handbalfederatie EHF. Daarom is er gekozen voor een drielandentoernooi in Almere.

De wedstrijd tussen Nederland en Griekenland op 24 april geldt nog als officieel EK-kwalificatieduel, maar wordt dus niet in Griekenland, maar in Almere gespeeld. Het treffen met Duitsland van een dag eerder is een vriendschappelijke ontmoeting. Nederland trof Duitsland ook al in de EK-kwalificatiepoule.

Door twee overwinningen op de Duitsers is de Nederlandse ploeg al zeker van een ticket voor de Europese titelstrijd in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro in november. De ploeg van bondscoach Johansson eindigde als eerste in de poule.

Het EK vindt van 4 tot en met 30 november plaats. Bij het toernooi hopen de handbalsters zich te revancheren voor het teleurstellend verlopen EK van 2020, toen Oranje als zesde eindigde. Bij de edities van 2016 (zilver) en 2018 (brons) pakten de handbalsters wel een medaille.