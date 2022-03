Oekraïne mag in 2025 een deel van het EK basketbal organiseren. De Europese basketbalfederatie FIBA wil "als blijk van solidariteit" met het Oost-Europese land de wedstrijden uit één groep in Oekraïne afwerken, mits dat mogelijk is nu het land in oorlog is met Rusland.

Tot november van dit jaar houdt FIBA Europe die optie open. De federatie wees wel alvast Letland, Cyprus en Finland aan als gastlanden van het EK 2025. Op Cyprus en in Finland worden alleen groepswedstrijden gespeeld, Letland huisvest de knock-outfase van het toernooi.

Rusland was ook kandidaat om een van de gastlanden van het EK te zijn, maar vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de mondiale federatie Rusland voorlopig uitgesloten van deelname aan internationale competities. Het EK vindt plaats in september 2025.

In september van dit jaar vindt ook een EK plaats, in Duitsland, Italië, Georgië en Tsjechië. De Nederlandse basketballers hebben zich daarvoor geplaatst.

Oranje was vorige maand in Rusland voor een WK-kwalificatiewedstrijd toen de oorlog uitbrak. De basketballers traden in Perm 'gewoon' aan tegen de Russen, maar weigerden een paar dagen later in Almere tegen ze te spelen.