Marc Márquez ontbreekt bij het komende MotoGP-weekend in Argentinië. De zesvoudig wereldkampioen van Honda heeft nog altijd last van dubbel zicht.

Ruim een week geleden ging Márquez hard onderuit tijdens de warming-up voor de Grand Prix van Indonesië. Hij hield er aanvankelijk 'slechts' een hersenschudding aan over, maar kreeg twee dagen later last van dubbel zicht.

Een oogarts in Barcelona stelde vast dat Márquez last heeft van diplopie (dubbelzien). Volgens de arts is de 29-jarige Spanjaard inmiddels sterk vooruitgegaan, maar komt de race in Argentinië nog te vroeg.

Márquez, bij wie geen verdere schade aan de hersenen werd geconstateerd, had in november ook al last van diplopie. Bovendien miste hij in 2020 en 2021 veel races vanwege een gecompliceerde armbreuk.

Vanwege zijn blessureleed kon Márquez in de afgelopen twee jaar niet meedoen om de prijzen. De Honda-rijder ging in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 met de wereldtitel aan de haal.

De Grand Prix van Argentinië is de derde race van het MotoGP-seizoen. Márquez werd vijfde in de openingsrace in Qatar. De Italiaan Enea Bastianini van Ducati gaat voorlopig aan de leiding in de WK-stand.

