De internationale biatlonbond IBU heeft Rusland en Belarus per direct geschorst vanwege de oorlog in Oekraïne. Eerder werden biatleten uit beide landen al geweerd van internationale wedstrijden.

"Beide bonden hebben de humanitaire regels van de IBU geschonden", motiveert de internationale biatlonbond zijn besluit in een verklaring. "Daarmee hebben ze de IBU en de sport in diskrediet gebracht. Een actief lidmaatschap van Rusland en Belarus ondermijnt onze doelstellingen en onze geloofwaardigheid."

Vooral voor Rusland is de uitsluiting van de internationale biatlonbond een gevoelige tik. Het land is een grootmacht in de biatlonsport: na Noorwegen (55), Duitsland (54) en Frankrijk (32) won het de meeste medailles op de Olympische Spelen (23). Daarbij zijn de medailles van de Sovjet-Unie (19) niet meegerekend.

Ook bij de afgelopen Spelen in Peking waren de Russen succesvol. Onder de neutrale vlag veroverden de vrouwen het zilver in de landenwedstrijd, terwijl de mannen met het brons aan de haal gingen. In de gemengde landenwedstrijd pakte Rusland het brons. Eduard Latypov (brons, achtervolging) was de enige Rus met een individuele medaille.

Belarus won vorige maand in China slechts één olympische medaille: Anton Smolski skiede naar het zilver bij de individuele mannenwedstijd. In het land is biatlon de grootste wintersport. Vier jaar geleden veroverden de vrouwen nog olympisch goud in de landenwedstrijd.

De IBU is niet de eerste internationale bond die Belarus en Rusland heeft geschorst. Ook voetballers en atleten uit Rusland en Belarus kunnen niet meedoen aan internationale wedstrijden. In veel andere sporten, zoals de Formule 1 en tennis, mogen Russen wel deelnemen onder de neutrale vlag.