Een groep van meer dan zeventig actieve en reeds gestopte turnsters uit Canada heeft gevraagd om een onderzoek naar de "schadelijke cultuur en misbruikpraktijken" in hun sport.

De turnsters, van wie een aantal deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van de olympische selectie, hebben een brief gestuurd aan de directeur van de overkoepelende bond Sport Canada. Zij stellen dat de angst voor vergelding hen er de afgelopen tien jaar van weerhield hun beklag te doen.

"We kunnen niet langer blijven zwijgen", staat in de brief. "We treden naar buiten met onze ervaringen met misbruik, verwaarlozing en discriminatie in de hoop verandering af te dwingen."

"We vragen Sport Canada om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de volgende generatie Canadese turnsters niet wordt blootgesteld aan de fysieke en psychologische trauma's die wij hebben moeten doorstaan."

Volgens de turnsters heeft de gymnastiekbond van hun land te weinig gedaan om de situatie te veranderen. De klachten gaan met name over emotioneel, fysiek en seksueel misbruik en zijn gericht tegen (voormalige) Canadese coaches.

Het verzoek tot een onderzoek naar misstanden volgt na eerdere onderzoeken in onder meer de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië en België. In Nederland onthulden oud-turnsters twee jaar geleden dat ze het slachtoffer zijn geworden van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.