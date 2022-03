Femke Heemskerk is maandagavond bij een bijeenkomst van de Nederlandse Sport Pers (NSP) in Rijswijk uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De voormalige topzwemster zette eind 2021 een punt achter haar loopbaan.

De 34-jarige Heemskerk krijgt de prijs voor haar "bereidwillige en spontane samenwerking met de media". De prijs voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar is bedoeld voor sporters die sterke prestaties laten samengaan met een goede presentatie.

Heemskerk is een van de succesvolste Nederlandse zwemsters van deze eeuw. De geboren Roelofarendsveense won in haar carrière 65 internationale medailles, waaronder twee olympische plakken: goud (2008) en zilver (2012) op de 4x100 meter vrij.

Het is de achtste keer dat de prijs voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar wordt uitgereikt. Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017), Robin van Persie (2018), Estavana Polman (2019) en de slachtoffers van de turnmisstanden (2020) gingen Heemskerk voor.

Willem Vissers krijgt prijs voor Sportjournalist van het Jaar

De prijs voor NSP Sportjournalist van het Jaar gaat naar Willem Vissers van de Volkskrant. De winnaar werd bepaald door een vijfkoppige jury, bestaande uit Guus van Holland, Hélène Hendriks, Kees Jongkind, Chris van Nijnatten en Frank Heinen.

"Vissers blinkt uit in zijn enthousiasme, gedrevenheid en bewondering voor de sport, de sporter in het algemeen en voetbal plus voetballer in het bijzonder", zo luidt het oordeel van de jury. "Hij wijst in originele bewoordingen op de speelwijze, de vaardigheid en het gedrag van de spelers en speelsters die hij heeft zien acteren. Hij beschrijft ze als een kunstrecensent."

Dennis van Eersel van Rijnmond krijgt de prijs voor Scoop van het Jaar. Hij bracht begin november 2021 het nieuws dat Feyenoord het wegens de hoge bouwkosten niet langer verantwoord vond om door te gaan met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion, ter vervanging van De Kuip.

Chiel van Koldenhoven is uitgeroepen tot Sportjournalistiek Talent van het Jaar. De jury vindt dat de redacteur van de NOS de prijs heeft verdiend op basis van zijn multimediale kwaliteiten. Van Koldenhoven treedt in de voetsporen van Formule 1-verslaggever Erik van Haren van De Telegraaf, die vorig jaar de voorkeur kreeg.

De Sportfoto van het Jaar is in 2021 gemaakt door Robin van Lonkhuijsen. De fotograaf van persbureau ANP won de Zilveren Camera voor zijn foto van Mathieu van der Poel, die tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio hard ten val kwam.