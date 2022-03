Kamila Valieva heeft genoten van haar eerste wedstrijd sinds alle controverse rondom de kunstrijdster tijdens de Olympische Spelen. De Russin kwam in actie op een speciale binnenlandse wedstrijd in het Russische Saransk.

"Ik ben blij dat ik weer op het ijs stond en dat de Channel One Cup heeft plaatsgevonden", zei de vijftienjarige Europees kampioene. "De toeschouwers geven je energie als je moe wordt. Dankzij hen kun je doorgaan."

Valieva won in februari met het Russische team goud in de landenwedstrijd op de Winterspelen. Een dag later bleek dat ze al voor de Spelen was betrapt op doping, maar dat het Russische antidopingbureau RUSADA haar slechts voorlopig had geschorst en die sanctie weer had teruggedraaid.

Het zorgde voor veel commotie in Peking, waar de tiener van sporttribunaal CAS toestemming kreeg om het toernooi te vervolgen. In de individuele wedstrijd verprutste ze haar vrije kür en eindigde als vierde. De dopingzaak speelt nog steeds.

De wedstrijd in Saransk was bewust georganiseerd tijdens de WK kunstrijden in Frankrijk, waar de kunstrijders uit Rusland niet welkom waren vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Valieva kwam tot 173,88 punten in haar vrije kür en moest alleen olympisch kampioene Anna Sjtsjerbakova met 176,12 punten voor laten gaan. Ze had eerder wel de hoogste score in de korte kür neergezet.