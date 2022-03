Richard Verschoor is zondag als tweede gefinisht in de hoofdrace van de Formule 2 in Saoedi-Arabië. Alleen Felipe Drugovich van het Nederlandse MP Motorsport was sneller op het Jeddah Corniche Circuit. Het is de tweede podiumplaats dit seizoen voor de Nederlandse coureur, die in Bahrein de sprintrace op zijn naam schreef.

De als tweede vertrokken Verschoor had net als Drugovich een afwijkende strategie vergeleken met een groot deel van het veld, met een start op de softbanden en wissel naar de mediums. Dat pakte goed uit, maar de Braziliaan in Nederlandse dienst was ongrijpbaar voor Verschoor.

De 21-jarige coureur van het Italiaanse Trident-team probeerde Drugovich nog wel te verschalken tijdens de enige serie pitstops. Toen de uiteindelijke winnaar naar binnen dook, gaf Verschoor een ronde lang vol gas. Het bleek net niet genoeg: toen de Nederlander de pits uit reed, ging Drugovich hem net voorbij.

Op de derde plaats finishte Jehan Daruvala, voor Jake Hughes van het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Kampioenschapsleider Liam Lawson viel uit doordat bij zijn pitstop het linkervoorwiel niet goed werd bevestigd. Lawson zakte daarom een plaatsje in het kampioenschap. Drugovich is de nieuwe leider, Verschoor klom naar de derde plaats.

Tegen de verwachtingen in hoefde de safetycar in Djedda niet in actie te komen. De race is onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, die om 19.00 uur begint met Max Verstappen op de vierde startpositie.