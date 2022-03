Racing Team Nederland ziet dit jaar af van deelname aan de 24 uur van Le Mans. Het team van de coureurs Giedo van der Garde, Rinus van Kalmthout, Frits van Eerd en Dylan Murry heeft besloten niet te wachten op een eventueel laat startbewijs en blijft in de Verenigde Staten.

Racing Team Nederland rijdt dit jaar wedstrijden bij een andere autosportbond dan de internationale autosportfederatie FIA en heeft daardoor geen gegarandeerde startplaats voor de komende editie van de 24 uur van Le Mans.

Het Nederlandse team veroverde vorig jaar de wereldtitel in het WK langeafstandsracen (endurance) bij de FIA. Het team koos dit jaar voor een andere uitdaging en racet nu in de VS en Canada in de IMSA Endurance Cup.

"De kans op een startplaats in Le Mans is altijd klein als je niet meedoet aan het WK endurance van de FIA of de Europese Le Mans Series", zegt Van Eerd, tevens topman van supermarktketen Jumbo. "Door het grote aantal inschrijvingen dit jaar zouden wij de komende maanden moeten wachten op een startplaats in Le Mans. We hebben besloten dat niet te doen."

Team focust zich op IMSA Endurance Cup

"We zouden dan nu, zonder garantie op een startplaats in Le Mans, ons complete team uit Amerika naar Frankrijk moeten verplaatsen en vervolgens na Le Mans heel snel terug moeten transporteren naar Amerika, waar we amper twee weken later een race in Watkins Glen moeten rijden."

Van Eerd vindt dat te veel gevraagd. "We begrijpen en respecteren de afwegingen van de organisatie, maar vinden het bijzonder jammer voor de Nederlandse fans dat er voor het eerst sinds ons debuut in 2017 geen Nederlands team aan de start van de 24 uur van Le Mans zal staan. Wij focussen ons nu echter liever volledig op de IMSA Endurance Cup, waarin we volop in gevecht zijn om de titel."

De 24 uur van Le Mans staat dit jaar gepland voor 11 en 12 juni.