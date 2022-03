Kickboksbond GLORY heeft vrijdag bekendgemaakt dat de toeschouwers en kijkers van GLORY 80 na de rellen in Hasselt worden gecompenseerd. Zij krijgen een gratis digitaal kaartje voor een nog aan te kondigen evenement.

Bij het evenement zullen "vechters van topniveau" in actie komen, aldus de organisatie. Meer details over dit online te volgen evenement worden binnen een week bekendgemaakt. Vermoedelijk is er geen publiek welkom.

Het kickboksgala in België werd zaterdag na de tweede ronde van de partij tussen Arek Wrzosek en Badr Hari gestaakt, nadat er vechtpartijen uitbraken in het publiek. Honderden toeschouwers vluchtten het stadion uit en volgens de politie raakten er zeker vier politieagenten en veertien supporters gewond.

Het gevecht tussen de Wrzosek en Hari werd niet meer afgemaakt en ook door de hoofdpartij tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters ging een streep. Rigters zal vermoedelijk ontbreken bij het evenement. Zijn vrouw is hoogzwanger en staat op het punt om te bevallen van een tweeling.

"We bieden onze verontschuldigingen aan tegenover de fans die het einde van het gevecht van Hari en Wrzosek en het hele gevecht tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters niet hebben kunnen zien", scheef GLORY kort na het incident al in een verklaring.

"We willen ook sorry zeggen tegen de vechters die zo hard getraind hebben zonder in actie te komen", richtte de kickboksbond zich ook richting de sporters. Het is onbekend of zij een compensatie hebben gekregen.