Basketballer Kyrie Irving mag weer in actie komen in thuiswedstrijden van zijn club Brooklyn Nets. De autoriteiten in New York hebben donderdag de coronamaatregelen versoepeld.

Burgemeester Eric Adams maakte bekend dat de regels worden geschrapt die het ongevaccineerde mensen onmogelijk maken om wedstrijden te spelen voor de teams in New York.

NBA-ster Irving is ongevaccineerd en heeft dit seizoen door die regel nog geen thuiswedstrijden voor de Nets kunnen spelen. Ongevaccineerde spelers van de bezoekende teams mochten echter wel spelen in New York.

"Door de bestaande uitzondering te verruimen, zorgen we ervoor dat de regels voor iedereen gelijk zijn, ongeacht waar ze vandaan komen", aldus de burgemeester.

Irving kwam dit seizoen nog maar twintig keer in actie. Vorige week was de 29-jarige basketballer goed voor zestig punten in de wedstrijd tegen Orlando Magic. Het was het grootste aantal in zijn loopbaan.