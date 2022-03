Zwemmers uit Rusland en Belarus mogen komende zomer toch niet meedoen aan de WK in Boedapest. De internationale bond FINA kwam woensdag terug op het eerdere besluit om sporters uit beide landen onder neutrale vlag te laten deelnemen.

De maatregel geldt ook voor officials uit beide landen. Volgens de FINA heeft de Russische zwemfederatie na de bekendmaking van de sanctie inmiddels besloten alle deelnemers aan door de FINA georganiseerde zwemwedstrijden voor de rest van het jaar terug te trekken.

In tegenstelling tot veel andere sportbonden besloot de FINA aanvankelijk om sporters uit Rusland en Belarus niet te weren. Deelname moest dan wel gebeuren onder neutrale vlag en als neutraal sporter, dus zonder vlag en volkslied.

Die maatregel kwam de FINA op veel kritiek te staan. Veel andere sportbonden volgen het IOC-beleid om Russische en Belarussische atleten deelname te ontzeggen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De zwembond liet eerder al wel weten voorlopig geen grote toernooien in Rusland of Belarus te organiseren. Zo zou het WK voor junioren komende zomer in Rusland plaatsvinden.

De WK zwemmen in Boedapest vinden plaats van 18 juni tot en met 3 juli. De Hongaarse stad nam de organisatie over van het Japanse Fukuoka, dat er vanwege de coronapandemie de voorkeur aan gaf het toernooi volgend jaar te huisvesten.