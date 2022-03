Handbalster Lois Abbingh is in verwachting van haar eerste kind en ontbreekt om die reden binnenkort bij Oranje. Ze mist daardoor ook het EK in november, want ze is een maand voor de start van het toernooi uitgerekend.

"We zijn zo blij met de komst van ons eerste kind", zegt de 29-jarige Abbingh op de site van haar club Odense, waarbij de opbouwer sinds 2020 onder contract staat.

Met de Deense topclub werd Abbingh vorig jaar landskampioen. In de periode daarvoor speelde ze twee jaar voor de Russische topclub Rostov-Don. Ze werd in 2019 verkozen tot de waardevolste speler van de Russische competitie.

Abbingh is al jaren een vaste waarde bij het Nederlands team en was erbij toen Oranje in 2019 de wereldtitel veroverde. Ze werd topscorer van dat WK in Japan en maakte in de slotseconde van de finale de winnende treffer tegen Spanje.

"Op dit moment doe ik er natuurlijk alles aan om voor de gezondheid van de baby te zorgen", stelt Abbingh duidelijke prioriteiten bij de aankondiging van haar zwangerschap. "Daarna kijk ik ernaar uit om weer voor medailles te strijden voor Odense. Tot die tijd zal ik de meiden aanmoedigen vanaf de zijlijn."

Abbingh is door bondscoach Per Johansson nog wel geselecteerd voor het Nederlands team, dat in april het laatste EK-kwalificatieduel speelt. Oranje is al geplaatst voor het EK, dat in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro plaatsvindt.