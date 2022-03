Lindsay van Zundert heeft zich woensdag bij de WK kunstrijden in Montpellier gekwalificeerd voor de vrije kür van vrijdag. Daarvoor was woensdag een plaats bij de beste 24 op de korte kür nodig.

Van Zundert wist dat haar score van 58,49 genoeg was nadat 11 van de 33 deelneemsters in actie waren gekomen. De Noord-Brabantse, die uitkwam in de tweede van zes startgroepen, moest direct na haar kür alleen de Georgische Anastasia Gubanova (62,59) voor zich dulden.

De zeventienjarige Van Zundert bleef in Montpellier een fractie onder haar score van de Olympische Winterspelen Peking, waar ze uitkwam op 59,24, een persoonlijk record. Op de Spelen was dat eveneens voldoende voor het bereiken van de vrije kür, waarna ze als achttiende eindigde.

Vorig jaar eindigde Van Zundert op de WK in Stockholm als zestiende. Toen plaatste ze zich als 24e voor de vrije kür. Door die prestatie werd ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 in Innsbruck.

In januari van dit jaar wist Van Zundert zich bij de EK in Tallinn niet te plaatsen voor de vrije kür. Ze kwam op de korte kür niet verder dan de 27e plek.