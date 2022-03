Marcel Bosker rijdt volgend seizoen voor Team Reggeborgh. De 25-jarige allrounder komt over van Jumbo-Visma en tekent een contract voor twee jaar.

Bosker is drievoudig wereldkampioen op de ploegenachtervolging, werd dit jaar voor de tweede keer Nederlands kampioen allround en kwam onlangs uit op de Olympische Spelen in Peking. Hij is na Patrick Roest de tweede schaatser in korte tijd die van Jumbo-Visma naar Reggeborgh verkast.

"Ik heb altijd heel fijn samengewerkt met coach Robin Derks, die nu trainer wordt bij Reggeborgh. Het verhaal van de trainers sprak me erg aan. Daarbij wilde ik heel graag met Roest blijven schaatsen", aldus Bosker, die sinds 2015 voor Jumbo-Visma reed.

"Ik hoop me verder te ontwikkelen, zodat ik ieder jaar weer iets beter word. De EK en WK allround en de 5.000 meter op de WK afstanden hebben daarbij mijn prioriteit."

Om Bosker was rond de Spelen in Peking nog veel te doen. De in Zwitserland geboren schaatser had zich niet gekwalificeerd, maar werd aangewezen voor de ploegenachtervolging en kreeg op de 1.500 meter verrassend de voorkeur boven Roest. Hij kon namelijk alleen meedoen aan een teamonderdeel als hij ook een individuele afstand zou rijden.

Het aantrekken van Roest en Bosker tekent de ambities van Team Reggeborgh op allroundgebied. Om diezelfde reden werd ook coach Derks aangetrokken, die de afgelopen vier jaar actief was voor TalentNED en eerder vier jaar in Japan en China werkte.