Beitske Visser krijgt in de W Series gezelschap van landgenoot Emely de Heus, zo blijkt uit de bekendgemaakte grid voor komend seizoen. De Heus maakt haar debuut in de eerste raceklasse voor alleen vrouwelijke coureurs.

De negentienjarige De Heus is een van de vijf debutanten in de W Series. De Nederlandse is onder meer geselecteerd op basis van de tests op de Inde Motorsports Ranch in Arizona, waar ze zich begin februari mocht laten zien. Vorig jaar maakte ze de overstap van karting naar de Formule 4.

De 27-jarige Visser eindigde vorig seizoen nog net als achtste op de eindrangschikking van de W Series en plaatste zich daarmee automatisch voor het nieuwe seizoen. Visser kende een vrij tegenvallend seizoen, nadat ze in 2019 tweede was geworden.

De W Series is bedoeld om vrouwelijke coureurs de kans te geven op te klimmen naar de Formule 1. Sinds de Italiaanse Lella Lombardi in 1976 is er geen vrouw actief geweest in de koningsklasse van de autosport.

De vrouwelijke coureurs staan voor het vierde seizoen van de W Series. De editie van 2020 werd afgelast vanwege de coronapandemie. De edities van 2019 en 2021 werden gewonnen door de Britse coureur Jamie Chadwick.

Het nieuwe seizoen begint in het weekend van 6 mei tot en met 8 mei op het onlangs aangelegde circuit rond het Hard Rock-stadion in Miami in de Verenigde Staten.