Estavana Polman moet vertrekken bij de Deense club Esbjerg. De teamleiding heeft de 29-jarige international van Oranje laten weten dat ze niet voorkomt in de plannen voor volgend seizoen.

Polman heeft nog een contract voor een jaar in Esbjerg. De club wil haar verhuren aan een andere club in Denemarken of in het buitenland, maar contractontbinding is volgens Esbjerg ook een optie.

De Gelderse opbouwspeelster speelt sinds 2013 voor de Deense club, waarmee ze drie keer landskampioen werd. Polman speelde tot dusver 240 wedstrijden en is met 1.270 doelpunten de topscorer aller tijden van de club.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat de Nederlandse international overhoop lag met de clubleiding. Polman zou geweigerd hebben om in te vallen tijdens een duel in de Champions League, omdat ze de hele eerste helft al op de bank zat. Daarop werd ze geschorst om "disciplinaire redenen".

"Ik heb nooit geweigerd om in te vallen", counterde de Arnhemse destijds tegen Omroep Gelderland. "Ik wil niet alles zeggen, maar aan een verhaal zitten altijd twee kanten. Zoals het nu gaat, is het niet oké. Ik had na negen jaar wel meer respect verwacht."

Estavana Polman stond de afgelopen jaren vaak langs de kant met blessureleed. Foto: Getty Images

Polman had laatste jaren veel blessures

Begin vorig jaar verlengde Polman, een van de uitblinkers op het door Oranje gewonnen WK van 2019, haar contract bij Esbjerg tot de zomer van 2023. Ze was op dat moment aan het herstellen van een zware knieblessure.

Na een maandenlange revalidatie keerde de opbouwspeelster in het voorjaar van 2021 terug op het veld, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor ook de Olympische Spelen in Tokio.

Polman ging eind vorig jaar wel mee naar het WK in Spanje, waar de regerend wereldkampioen teleurstelde en al in de groepsfase werd uitgeschakeld. De nog niet topfitte vedette van Oranje kwam in Spanje weinig aan spelen toe.