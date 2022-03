Atletiekevenement FBK Games heeft met Armand Duplantis de eerste grote naam voor de 41e editie van het evenement weten te strikken. Duplantis is wereldkampioen en wereldrecordhouder polsstokhoogspringen.

De 22-jarige Duplantis pakte afgelopen weekend in Belgrado de titel bij de WK indoor en deed dat door zijn eigen wereldrecord te verbeteren van 6,19 naar 6,20 meter.

Vorig jaar kwam de Zweedse Amerikaan bij de FBK Games in Hengelo tot 6,10 meter en dat was de beste jaarprestatie in de buitenlucht. Een paar weken later veroverde hij goud op de Olympische Spelen in Tokio.

"Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan de FBK Games. Ondanks dat er vanwege coronamaatregelen maar vijftienhonderd toeschouwers in het stadion waren, vond ik het geweldig om in Hengelo te springen", zegt Duplantis.

"Het enthousiasme van het publiek was fantastisch. Ik vermoed dat het dit jaar nog veel gaver zal zijn met een stadion vol publiek. Het FBK Stadion is een geweldig atletiekstadion en een plek waar je echt hoog kunt springen, dus ik kijk ernaar uit om dit jaar terug te keren naar Hengelo."

De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland. Het evenement wordt gehouden op 6 juni.