Marc Márquez heeft twee dagen na zijn zware crash voor de Grand Prix van Indonesië opnieuw last van zijn ogen gekregen. Een oogarts in Barcelona constateerde dat de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, net als eind vorig jaar, dubbel ziet.

De 29-jarige Márquez crashte zondag in de warming-up voor de race. De Spanjaard verloor in de bocht de controle over zijn motor en vloog door de lucht. Hij hield aanvankelijk 'slechts' een hersenschudding over aan de zware crash.

In het vliegtuig terug naar Spanje kreeg de Honda-coureur problemen met zijn zicht. Márquez liet zich bij aankomst in Barcelona direct onderzoeken door een oogarts. Die concludeerde dat hij net als in november last heeft van diplopie, dubbelzien. Een MRI-scan bracht verder geen schade aan de hersenen aan het licht.

Márquez miste de laatste twee Grands Prix van vorig seizoen vanwege zijn oogproblemen. Ook toen had de Spanjaard daarvoor bij een crash een hersenschudding opgelopen.

De volgende race in de MotoGP is op 3 april in Argentinië, een week later gevolgd door een Grand Prix in de Verenigde Staten. Márquez eindigde in de openingsrace in Qatar op de vijfde plaats en staat met elf punten op de twaalfde plek in het WK-klassement.

Márquez werd in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen in de MotoGP. In 2015 eindigde hij als derde op het eindpodium in de koningsklasse van de motorsport.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de heftige crash van Marc Márquez te bekijken.