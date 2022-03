Tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeny Rylov is het grote zwemkledingmerk Speedo kwijtgeraakt als sponsor. De Rus was eind vorige week aanwezig in het Luzhniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun "speciale militaire operatie" in Oekraïne.

De Russen vierden in het stadion ook de annexatie van de Krim van acht jaar geleden. De 25-jarige Rylov was net als enkele andere topsporters aanwezig bij de ceremonie. Speedo ziet dat als een steunbetuiging aan de oorlog en besloot direct de banden met de Rus te verbreken.

"We veroordelen de oorlog in Oekraïne op de sterkst mogelijke manier en zijn solidair met de inwoners van Oekraïne, onze atleten en teamgenoten die worden geraakt door dit conflict", meldde Speedo aan onder meer de bekende zwemnieuwswebsite SwimSwam.

Het zwemkledingmerk doneert het openstaande sponsorbedrag aan de vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties.

Rylov, die ook als politieagent in de buurt van Moskou werkt, veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag en zilver op de 4x200 meter vrije slag. Hij werd na zijn successen in Japan door Poetin gehuldigd in het Kremlin.

De mondiale zwemfederatie FINA zegt "diep teleurgesteld" te zijn door de aanwezigheid van Rylov bij de 'oorlogsviering' in Moskou. De FINA onderzoekt de zaak. Zwemmers uit Rusland en Belarus mogen ondanks de oorlog onder neutrale vlag blijven uitkomen op toernooien.