Handbalster Lynn Knippenborg zet een punt achter haar interlandcarrière. De middenopbouwer vindt het na 114 interlands in Oranje mooi geweest.

"Na alle mooie jaren is het tijd om afscheid te nemen", aldus Knippenborg. "Ik voel dat het mooi is geweest en dat ik mijn interlandcarrière met een goed gevoel kan afsluiten. Het is tijd dat nieuwe speelsters zich kunnen laten zien."

De dertigjarige Knippenborg debuteerde op 22 november 2012 in Oranje en maakte sindsdien deel uit van de selecties die op de WK's van 2015 en 2017 zilver won. Voor het WK van 2019, waar Oranje voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel won, was ze gepasseerd door toenmalig bondscoach Emmanuel Mayonnade.

"Dat ik uitgerekend dat toernooi heb gemist, is niet makkelijk geweest", aldus Knippenborg. "Ik heb mooie dingen mee mogen maken en natuurlijk ook minder fijne momenten gekend. Maar ik heb met veel plezier deel uitgemaakt van het Nederlands team en droeg het Oranjeshirt met trots."

Sinds het ontslag van Mayonnade in september vorig jaar zat Knippenborg weer bij Oranje. Ze speelde op het WK eind vorig jaar in Spanje haar 114e en laatste interland met de ploeg van toenmalig bondscoach Monique Tijsterman.

Knippenborg is de volgende routinier van de succesvolle generatie die niet meer beschikbaar is voor Oranje. In de afgelopen jaren zetten ook al Jessy Kramer, Martine Smeets, Nycke Groot en Yvette Broch een punt achter hun interlandcarrière.