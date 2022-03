De estafettevrouwen zijn door het dolle heen na het zilver bij de WK indoor in Belgrado. Dankzij een machtige eindsprint van slotloopster Femke Bol pakten de Nederlandse vrouwen zondag zilver in Servië.

"We knokken altijd en deden dat vandaag weer", aldus Bol na afloop van de race tegen de NOS. "Ik ben supertrots op iedereen. We zijn een superteam en dat zie je terug op de baan."

Nederland begon uitstekend aan de estafettefinale en ging na de eerste 400 meter van Lieke Klaver aan de leiding. De vrouwen vielen na de beurten van Eveline Saalberg en Lisanne de Witte echter terug naar de vierde plaats.

In de laatste meters van de finale snelde Bol naar de tweede plaats, waardoor Nederland voor het eerst een WK-medaille won op de estafette. Vorig jaar pakten de estafettevrouwen al de Europese titel. Het goud ging naar Jamaica.

"Maar dit begint niet te wennen", aldus De Witte. "Dit is onze eerste medaille op wereldniveau: het voelt als nieuw. Ik ben supertrots op ons. We hebben het heel goed gedaan. Tweede op een WK is gewoon bizar."

Femke Bol snelde in de laatste meters van de finale naar het zilver op de vrouwenestafette. Foto: Getty Images

Bol: 'Seizoen is boven verwachting geweest'

Voor Bol was het zilver op de estafette de afsluiting van een toptoernooi in Belgrado. Zaterdag snelde ze al naar het zilver op de 400 meter. "Dit is geweldig en bijna alles waarvan ik kon dromen", aldus de kopvrouw van de estafetteploeg.

"Ik lig met Andrea Bouma (die in de series liep, red.) op de kamer en we zeiden tegen elkaar: na vanavond liggen hier nog twee medailles: één voor haar en één voor mij. Dat is gelukt."

Bol kan sowieso terugkijken op een sterk seizoen, waarin ze verschillende toptijden noteerde op de 400 meter. "Mijn indoorseizoen is boven verwachting geweest. Als je op een gegeven moment op zo'n hoog niveau zit, is het de vraag of je dat überhaupt weer gaat halen. Het moet niet normaal worden, dus ik geniet er heel erg van."