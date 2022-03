Nederland heeft de WK indoor in Belgrado zondag afgesloten met twee estafettemedailles. Zowel de vrouwen (zilver) als de mannen (brons) eindigden op het podium in de finale van de 4x400 meter.

Bij de vrouwen kwamen Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Femke Bol in actie. Bij de laatste wissel lag Nederland vierde, waarna Bol met een eindspurt nog twee concurrenten voorbij ging.

Het goud ging naar Jamaica en het brons was voor Polen. De Verenigde Staten hadden zich als snelste voor de finale geplaatst, maar moesten het in de eindstrijd met een vierde plaats doen.

Taymir Burnet, Nick Smidt, Terrence Agard en Tony van Diepen kwamen bij de mannen in actie. Het was in de laatste twee rondes aan een sterk optreden van Van Diepen te danken dat er brons werd gepakt achter België en Spanje.

Het waren de derde en vierde medaille voor de Nederlandse ploeg in Belgrado. Eerder veroverde Bol zilver op de 400 meter en was er brons voor Jessica Schilder bij het kogelstoten.

Polsstokhoogspringer Vloon pakt geen medaille

Iets eerder op de dag bleef een Nederlandse medaille in het polsstokhoogspringen uit. Menno Vloon kwam in drie pogingen niet over 5,85 meter, waar vier anderen daar wél in slaagden.

Een van hen was wereldrecordhouder Armand Duplantis uit Zweden. Zij zitten nog in de wedstrijd. Nederlands kampioen Vloon sprong achtereenvolgens over hoogtes van 5,45 meter, 5,60 meter en 5,75 meter.

Eerder op de dag strandde Liam van der Schaaf ondanks een persoonlijk record in de halve eindstrijd van de 60 meter horden. Met een tijd van 7,69 seconden werd hij zevende in de derde halve finale.