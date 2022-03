Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft zijn overwinning in de sprintrace van zaterdag geen goed vervolg kunnen geven in de hoofdrace in Bahrein. De Nederlander viel zondag in de slotfase uit na een touché.

Vier ronden voor het einde van de Grand Prix van Sakhir werd Verschoor van achteren aangetikt door Enzo Fittipaldi, waardoor hij spinde en zijn race moest staken. Niet veel later liet de ziedende Nederlander van Trident Racing al op Twitter van zich horen. Zijn kritiek lijkt overigens gericht op Roy Nissany, die erg defensief reed.

"Dit is geen racen, maar iemand bewust van de baan af rijden zonder rekening te houden met een mogelijke crash", schrijft Verschoor. "Dit gaat te ver en is onacceptabel. Kies een andere sport. Het is echt belachelijk, hij zou niet eens een licentie moeten hebben. Het is meer dan gevaarlijk."

Verschoor schreef zaterdag nog de sprintrace op zijn naam, de eerste van het seizoen. Het was zijn tweede overwinning in de opstapklasse naar de Formule 1. Vorig jaar won Verschoor een sprintrace op Silverstone.

De hoofdrace werd gewonnen door Théo Pourchaire. De achttienjarige Fransman hield de Nieuw-Zeelander Liam Lawson en polesitter Jüri Vips uit Estland achter zich.

Volgende week kan Verschoor al revanche nemen voor het wrange einde van de hoofdrace. De Formule 2-coureurs komen dan in actie in Djedda.