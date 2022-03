De Nederlandse estafetteploegen hebben zich zondag bij de WK indoor in Belgrado voor de finale op de 4x400 meter geplaatst. De vrouwen eindigden als tweede in hun heat en de mannen wonnen hun serie.

Het vrouwenteam is een van de kandidaten voor het goud op de 4x400 meter. Femke Bol kwam nog niet in actie in de series, maar Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Andrea Bouma en Lisanne de Witte hadden ook zonder hun sterkste kracht geen moeite om de finale te bereiken.

Nederland eindigde als tweede achter de Verenigde Staten in een tijd van 3.29,36. De Amerikaanse ploeg was met 3.28,82 een fractie sneller. De beste twee teams van elke heat en de twee tijdsnelsten plaatsten zich voor de finale, die zondag om 19.40 uur op het programma staat.

Ook de mannen hadden weinig problemen om zich voor de strijd om de medailles te plaatsen. Isayah Boers, Nick Smidt, Jochem Dobber en Tony van Diepen waren de snelste in hun heat: 3.07,64. Overall was dat de vierde tijd, maar de verschillen zijn klein.

Eerder op zondag kwalificeerde Liam van der Schaaf zich voor de halve finales op de 60 meter horden. Hij eindigde niet bij de beste drie in zijn heat, maar met een tijd van 7,72 (een evenaring van zijn persoonlijk record) behoorde hij wel tot de zes tijdsnelsten.

De WK indoor begon vrijdag en wordt zondag al afgesloten. Nederland staat momenteel op twee medailles: Jessica Schilder veroverde brons bij het kogelstoten en Bol pakte zilver op de 400 meter.