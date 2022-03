Miguel Oliveira heeft zondag de Grand Prix van Indonesië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Portugees hield regerend wereldkampioen Fabio Quartararo achter zich op het kletsnatte circuit en pakte zijn eerste punten van het seizoen.

De 22-jarige Quartararo begon van poleposition en kende een sterke start, maar op het rechte stuk werd hij gepasseerd door Oliveira. De Portugees raakte zijn leidende positie even kwijt aan Jack Miller, maar die pakte hij vlak voor een bocht snel terug. Oliveira hield de koppositie in het restant van de race zonder problemen vast.

De weersomstandigheden speelden een grote rol in Indonesië. Vanwege de extreme hitte was de race in Kuta ingekort van 27 naar 20 ronden en door de regen werd de start uitgesteld. Op het natte asfalt was het bovendien behoorlijk glad.

Dat kostte Marc Márquez zijn deelname. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport ging tijdens de opwarmrondes, kort voor de race, onderuit en liep daarbij in ieder geval een hersenschudding op. De 29-jarige Márquez was zaterdag tijdens de kwalificatie ook al twee keer gevallen.

Tijdens de race moesten de coureurs ook hun best doen om op hun motor te blijven zitten. Dat lukte de Italiaan Francesco Bagnaia wonderbaarlijk genoeg wel, maar de Spanjaard Jorge Martin ging vlak voor een bocht onderuit en gleed de grindbak in.

De Grand Prix van Indonesië was de tweede race van dit MotoGP-seizoen. De Italiaan Enea Bastianini schreef vorige week de Grand Prix van Qatar op zijn naam en eindigde in Indonesië als elfde, waardoor hij de leiding in de WK-stand behoudt.