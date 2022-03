Levi Rigters heeft er begrip voor dat GLORY 80 in Hasselt zaterdag definitief is gestaakt, nadat er bij de partij tussen Badr Hari en Arek Wrzosek een massale vechtpartij uitbrak op de tribunes. De politie besloot dat het evenement in de Trixxo Arena moest worden stopgezet, waardoor Rigters niet meer in actie kon komen.

Rigters zat in de kleedkamer in afwachting van zijn kickboksgevecht tegen Jamal Ben Saddik toen het misging. Nadat Hari aan het einde van de tweede ronde door een knietje van Wrzosek voor acht tellen naar de grond was gegaan, ontstond de vechtpartij op de tribune. Rigters zag het op een tv-scherm gebeuren.

"Ik zag de stoelen door de lucht vliegen, de pleuris brak uit", vertelde Rigters, die zaterdag als enige vechter de pers te woord. "Ik snap dat het evenement beëindigd werd, zo kun je niet verder gaan", vervolgde de Amsterdammer. "Er waren gewoon rellen, dan wil je zelf ook niet de ring in gaan."

De partij tegen Ben Saddik had de grootste partij tot nu toe moeten worden in de carrière van de 26-jarige Rigters. "Ik heb meer dan twee maanden keihard getraind, het is nu heel onwerkelijk dat het voor niks is geweest."

"Maar voor de sport zelf is het nog sneuer", vond Rigters. "Het ging de laatste jaren juist heel goed, zonder incidenten. Maar dit is heel slecht voor het imago van de sport."

Het moment waarop het uit de hand liep in de Trixxo Arena. Het moment waarop het uit de hand liep in de Trixxo Arena. Foto: Philip van den Brand

'We zullen dit nooit accepteren'

Kickboksbond GLORY heeft zaterdag in een verklaring afstand genomen van het wangedrag van supporters. "We zullen nooit accepteren dat de veiligheid van fans die van een avond topsport willen genieten in gevaar komt", staat in het statement.

Wrzosek werd gesteund door een groep supporters van de Poolse voetbalclub Legia Warschau. De 'Badr Army', zoals de fans van Hari zich noemen, was in de meerderheid. Er vlogen diverse stoelen door de zaal en mensen renden het stadion uit.

Het gevecht lag vervolgens ruim een kwartier stil. Nadat de speaker tevergeefs meerdere verzoeken aan het publiek had gedaan om weer op hun plaats te gaan zitten, werd omgeroepen dat het gevecht om veiligheidsredenen niet meer hervat werd.