Kickboksbond GLORY heeft zaterdag in een verklaring afstand genomen van het wangedrag van supporters. Het evenement in Hasselt werd definitief gestaakt nadat het tijdens de partij tussen Badr Hari en Arek Wrzosek tot een massale vechtpartij op de tribune was gekomen.

"GLORY betreurt het enorm dat het evenement is verstoord door onveilig gedrag van mensen. We zullen nooit accepteren dat de veiligheid van fans die van een avond topsport willen genieten, in gevaar komt."

Uiteindelijk nam de Belgische politie het besluit om het evenement te stoppen. Het was de eerste keer in vijf jaar dat GLORY een kickboksgala in België organiseerde. De laatste jaren gebeurde dat alleen in Nederland.

Het liep uit de hand in de Trixxo Arena aan het einde van de tweede ronde. Kort daarvoor was Hari voor acht seconden neergegaan na een knietje van Wrzosek, waardoor de Pool op voorsprong kwam.

Toeschouwers vluchten stadion uit

Er braken op de tribune vechtpartijen uit tussen fans van Wrzosek en Hari. Honderden toeschouwers vluchtten het stadion uit.

"We bieden onze verontschuldigingen aan tegenover de fans die het einde van het gevecht van Hari en Wrzosek en het hele gevecht tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters niet hebben kunnen zien. We willen ook sorry zeggen tegen de vechters die zo hard getraind hebben, zonder in actie te komen."

"Vechtsport is een sport van respect en eerlijke competitie, in en buiten de ring", sluit GLORY de verklaring af.