Femke Bol zegt dat ze haar zilveren medaille zaterdag bij de WK indoor in Belgrado mede dankt aan haar rommelige halve finale van een dag eerder. De 22-jarige Nederlandse was bij de les in de eindstrijd, al kwam ze tekort om tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo te kloppen.

"Ik heb gisteren een harde les geleerd", zei Bol zaterdag na haar zilveren race in de Stark Arena tegen de NOS. "Ik was boos op mezelf, want ik heb het daar echt verpest. Gelukkig was het de halve finale en niet de finale."

Bol liet zich in de halve finale verrassen door de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson en kwam in de laatste meters ook nog eens ten val. "McPherson heeft het tactisch slim uitgespeeld", zei Bol, die de Jamaicaanse in de eindstrijd wel achter zich hield.

De tweede plaats in de halve finale was volgens Bol een wake-upcall. "Ik dacht na de halve finale: Femke, je bent goed en in topvorm, maar als een tegenstander slimmer is, dan word je verslagen. Dat liet ik nu niet gebeuren."

Uitslag finale 400 meter WK indoor 1. Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 50,31

2. Femke Bol (Nederland) - 50,57

3. Stephenie Ann McPherson (Jamaica) - 50,79

4. Justyna Swiety-Ersetic (Polen) - 51,40

5. Aliyah Abrams (Guyana) - 52,34

6. Lieke Klaver (Nederland) - 52,67

Femke Bol was tevreden met zilver. Foto: ANP

'Ik had niet die 5 procent extra'

Bol klokte in de eindstrijd een tijd van 50,57 seconden, terwijl McPherson met 50,79 genoegen moest nemen met brons. Miller-Uibo bleek een klasse apart. De Bahamaanse won in 50,31 en maakte zo haar favorietenrol waar.

"Het is geen schande om van een tweevoudig olympisch kampioen te verliezen. Ik heb een goede race gelopen", vond Bol, die vorig jaar met olympisch brons op de 400 meter horden haar mooiste medaille tot dusver veroverde. "Het olympisch brons was heel mooi en dit zilver is ook heel mooi."

Vooraf wist Bol al dat ze de 27-jarige Miller-Uibo alleen kon verslaan als ze boven zichzelf uit zou stijgen, maar dat lukte niet. "Mijn coach (Laurent Meuwly, red.) zei dat ik 100 procent moest geven en dan nog ergens 5 procent moest vinden. Maar die 5 procent extra had ik niet. Dan had ik misschien wel gewonnen."

De finish van de finale van de 400 meter bij de WK indoor. Foto: Getty Images

'Ik kijk uit naar morgen'

Het zilver van Bol op de 400 meter is de tweede Nederlandse medaille op de WK indoor in Belgrado. Vrijdag veroverde Jessica Schilder brons bij het kogelstoten in de Stark Arena.

Zondag kan Bol op de slotdag van de WK nog een medaille pakken. Ze loopt dan met de Nederlandse ploeg de 4x400 meter. Vorig jaar pakte de Oranje-formatie in het Poolse Torun de Europese titel. Nu lijkt de wereldtitel mogelijk voor het team, waarvan ook Lieke Klaver deel uitmaakt. Klaver eindigde zaterdag als zesde in de finale van de 400 meter.

"Ik voel me nu goed en kijk uit naar morgen", vertelde Bol. "Met twee finalisten van de 400 meter in de ploeg hebben we een heel goed team."