Zoë Sedney is er zaterdag niet in geslaagd te stunten in de finale van de 60 meter horden bij de WK indoor in Belgrado. De talentvolle Nederlandse kwam als zesde over de meet.

Sedney had een finaleplaats als doel bij haar eerste WK en dat lukte. Ze evenaarde met 7,95 seconden in de halve finales haar persoonlijk record, waarna ze in de eindstrijd met 8,07 een stuk langzamer was in de Stark Arena.

De twintigjarige Zoetermeerse hield alleen de Ierse Sarah Lavin (8,09) en de Zwitserse Ditaji Kambundji achter zich, maar die kwam door een val niet eens over de finish. De titel ging naar Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk in 7,78. De Bahamaanse Devynne Charlton pakte het zilver en de Amerikaanse Gabriele Cunningham veroverde brons.

Eerder op de avond was er wel een medaille voor Femke Bol. De 22-jarige Amersfoortse snelde naar zilver op de 400 meter, terwijl Lieke Klaver als zesde eindigde in de eindstrijd. Het zilver van Bol betekende de tweede Nederlandse medaille in Belgrado. Vrijdag veroverde Jessica Schilder brons bij het kogelstoten.

Uitslag finale 60 meter horden 1. Cyréna Samba-Mayela (Frankrijk) - 7,78

2. Devynne Charlton (Bahama's) - 7,81

3. Gabriele Cunningham (VS) - 7,87

4. Britany Anderson (Jamaica) - 7,96

5. Yoveinny Mota (Venezuela) - 8,05

6. Zoë Sedney (Nederland) - 8,07

7. Sarah Lavin (Ierland) - 8,09

8. Ditaji Kambundji (Zwitserland) - niet gefinisht

Emotie bij Cyréna Samba-Mayela na de finish. Emotie bij Cyréna Samba-Mayela na de finish. Foto: Getty Images

Sedney treedt in voetsporen Olyslager en Visser

Sedney is de derde Nederlandse atlete die de WK-finale op de 60 meter horden wist te bereiken. Marjan Olyslager deed het in 1987 (vijfde) en 1989 (zesde), waarna Nadine Visser in 2018 brons veroverde.

Visser was normaal gesproken ook in Belgrado de belangrijkste Nederlandse troef geweest op de 60 meter horden, maar de regerend Europees kampioene heeft zich geblesseerd afgemeld voor de WK.

Voor Sedney was de WK indoor haar tweede mondiale toernooi, nadat ze afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio al in de series was gestrand.