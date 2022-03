Het kickboksgevecht tussen Badr Hari en Arek Wrzosek bij GLORY 80 in het Belgische Hasselt is zaterdagavond gestaakt. Aan het einde van de tweede ronde braken er vechtpartijen uit op de tribune.

Het was voor aanvang van het duel al onrustig tussen de verschillende supportersgroepen. Nadat Hari aan het einde van de tweede ronde door een knietje van Wrzosek voor acht tellen naar de grond was gegaan, liep het helemaal uit de hand.

Wrzosek werd gesteund door een groep supporters van de Poolse voetbalclub Legia Warschau. Zij onderhouden nauwe banden met de harde kern van ADO Den Haag, al is het onduidelijk of er ook Haagse supporters in Hasselt aanwezig waren.

De 'Badr Army', zoals de fans van Hari zich noemen, was in de meerderheid. Er vlogen diverse stoelen door de zaal en mensen renden het stadion uit.

Het gevecht lag vervolgens ruim een kwartier stil. Nadat de speaker tevergeefs meerdere verzoeken aan het publiek had gedaan om weer op hun plaats te gaan zitten, werd omgeroepen dat het gevecht om veiligheidsredenen niet meer hervat werd.

Partij tussen Ben Saddik en Rigters gaat niet door

Het duel tussen Wrzosek en Hari was een rematch van een gevecht in september. Daarin domineerde de Amsterdamse Marokkaan aanvankelijk, maar ging hij toch knock-out.

Zaterdagavond bood Wrzosek goed partij. Het duel ging lange tijd gelijk op en doordat Hari aan het einde van de tweede ronde voor acht seconden neerging, kwam de Pool op voorsprong.

De laatste partij van de avond, waarin Jamal Ben Saddik en Levi Rigters het tegen elkaar zouden opnemen, gaat niet meer door.