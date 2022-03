Femke Bol heeft zaterdag zilver gepakt op de 400 meter bij de WK indoor in Belgrado. De Nederlandse atlete redde het niet tegen tweevoudig olympisch kampioen Shaunae Miller-Uibo, die haar favorietenrol waarmaakte door de wereldtitel te veroveren. Lieke Klaver finishte als zesde en laatste in de finale.

De 22-jarige Bol ging voor de wereldtitel, zeker omdat ze met 50,30 (gelopen op de NK indoor begin deze maand in Apeldoorn) de snelste jaartijd op haar naam heeft staan. Maar daarbij speelde mee dat Miller-Uibo in 2022 nog niet in actie was gekomen.

De 27-jarige Bahamaanse maakte zaterdagavond indruk in de finale. Ze pakte snel de koppositie en hield Bol overtuigend achter zich.

Miller-Uibo klokte 50,31. Bol pakte zilver in 50,57 en kwam dus niet in de buurt van haar beste seizoentijd. Het brons was voor Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica in 50,79. Klaver kwam met 52,67 niet in de buurt van een medaille.

Eindstand 400 meter WK indoor 1. Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 50,31

2. Femke Bol (Nederland) - 50,57

3. Stephenie-Ann McPherson (Jamaica) - 50,79

4. Justyna Swiety-Ersetic (Polen) - 51,40

5. Aliyah Abrams (Guyana) - 52,34

6. Lieke Klaver (Nederland) - 52,67

Femke Bol finisht achter Shaunae Miller-Uibo. Femke Bol finisht achter Shaunae Miller-Uibo. Foto: Getty Images

Focus van Bol ligt op 400 meter horden

Bol voegt met het zilver een mooi nieuw hoofdstuk toe aan haar sensationele opmars in de laatste twee jaar. Vorig jaar pakte ze indoor EK-goud op de 400 meter, terwijl dat niet eens haar specialiteit is.

De focus van de Amersfoortse ligt op de 400 meter horden, die indoor niet op het programma staat. Afgelopen zomer pakte ze op de Spelen in Tokio olympisch brons op de 400 meter horden en in juli wil ze bij WK outdoor in Eugene opnieuw toeslaan.

Er staat dit jaar ook nog een EK outdoor op het programma en dat is in augustus in München.

Shaunae Miller-Uibo na de finish. Shaunae Miller-Uibo na de finish. Foto: Getty Images

Nederland heeft nu twee WK-medailles

Het zilver van Bol op de 400 meter is de tweede Nederlandse medaille op WK indoor in Belgrado. Vrijdag veroverde Jessica Schilder brons bij het kogelstoten in de Stark Arena.

Zoë Sedney wilde zaterdagavond stunten in de finale van de 60 meter horden, maar de twintigjarige Zoetermeerse kwam niet verder dan de zesde plek.

De WK indoor duurt nog tot en met zondag en ook dan zijn er medaillekansen voor Nederland. Bol en Klaver willen dan met de Nederlandse vrouwen toeslaan op de 4x400 meter en ook de Nederlandse mannen zijn eveneens kanshebber voor dat onderdeel, al ontbreekt Liemarvin Bonevacia.

De Nederlands recordhouder op de 400 meter raakte een dag voor de start van de WK geblesseerd.