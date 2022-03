Femke Bol heeft zaterdag zilver gepakt bij de WK indoor in Belgrado. De Nederlandse atlete redde het niet tegen tweevoudig olympisch kampioen Shaunae Miller-Uibo, die haar favorietenrol waarmaakte door de wereldtitel te veroveren. Lieke Klaver finishte als zesde.

De 22-jarige Bol ging voor de wereldtitel, zeker omdat ze met 50,30 (gelopen op de NK in Apeldoorn) op haar naam heeft staan. Maar daarbij speelde mee dat Miller-Uibo dit jaar nog niet in actie was gekomen. De 27-jarige Bahamaanse pakte in de finale al snel de koppositie en hield Bol overtuigend achter zich.

Miller-Uibo klokte 50,31 en Bol pakte zilver in 50,57. Het brons was voor Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica in 50,79. Klaver kwam met 52,67 niet in de buurt van een medaille.

Het zilver van Bol op de 400 meter is de tweede Nederlandse medaille op dit WK. Vrijdag veroverde Jessica Schilder brons bij het kogelstoten.

De WK indoor duurt nog tot en met zondag en ook dan zijn er medaillekansen voor Nederland. Bol en Klaver willen dan met de Nederlandse vrouwen toeslaan op de 4x400 meter en ook de Nederlandse mannen zijn eveneens kanshebber op dat onderdeel.

Dit bericht wordt aangevuld.