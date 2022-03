Zoë Sedney heeft zich zaterdag op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 60 meter horden bij de WK indoor in Belgrado. De Nederlandse evenaarde haar persoonlijk record van 7,95 en was daarmee de snelste in haar heat. Maayke Tjin A-Lim greep naast een ticket voor eindstrijd.

De talentvolle Sedney had als doel de finale halen in Belgrado en die missie is dus al geslaagd. Ze hield de Ierse Sarah Lavin (7,97) nipt achter zich.

De Bahamaanse Devynne Charlton (7,81) was de snelste van alle drie de halve finales. Sedney noteerde over het gehele veld gemeten de vijfde tijd.

De finale van de 60 meter horden staat zaterdag om 21.05 uur op het programma en dan wil Sedney voor een stunt zorgen in de Stark Arena.

Startlijst finale 60 meter horden Devynne Charlton (Bahama's) - 7,81

Britany Anderson (Jamaica) - 7,85

Cyréna Samba-Mayela (Frankrijk) - 7,85

Ditaji Kambundji (Zwitserland) - 7,89

Zoë Sedney (Nederland) - 7,95

Sarah Lavin (Ierland) - 7,97

Yoveinny Mota (Venezuela) - 7,99

Gabriele Cunningham (VS) - 8,00

Visser ontbreekt door blessure

Nadine Visser is normaal gesproken de belangrijkste Nederlandse troef op de 60 meter horden, maar de regerend Europees kampioen heeft zich geblesseerd afgemeld voor de WK.

Voor de twintigjarige Sedney is de WK haar tweede mondiale toernooi, nadat ze afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio al in de series strandde.

Voor de 24-jarige Tjin A-Lim is de WK voorbij. Ze kwam in de tweede halve finale tot 8,13 seconden en werd daarmee zesde. Eerder op de dag liep ze in de series in Belgrado met 8,11 een persoonlijk record.