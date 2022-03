Richard Verschoor heeft zaterdag de eerste Formule 2-sprintrace in Bahrein gewonnen. De Nederlander pakte bij de start de leiding en gaf die positie niet meer uit handen.

De 21-jarige Verschoor ging als tweede van start en slaagde er voor de eerste bocht al in om de Braziliaan Felipe Drugovich, de coureur op poleposition, in te halen. Ondanks een safetycarsituatie kwam de leidende positie van de coureur uit Benschop niet meer in de problemen en reed hij onbedreigd naar de finish.

Achter Verschoor eindigde Jehan Daruvala uit India op de tweede plek. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson completeerde de top drie.

Voor Verschoor, die vorig jaar debuteerde in de Formule 2, was het de tweede keer dat hij een overwinning boekte in de opstapklasse naar de Formule 1. Vorig jaar was hij ook al de beste in de sprintrace op het Britse circuit van Silverstone.

Verschoor en zijn collega-coureurs komen zondag opnieuw in actie als om 11.40 uur (Nederlandse tijd) in Bahrein de Formule 2-hoofdrace op het programma staat. Dankzij zijn overwinning gaat de coureur van Trident bovendien aan de leiding in het kampioenschap.

Ook voor de Formule 1-coureurs begint het seizoen dit weekend in Bahrein. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede achter polesitter Charles Leclerc. De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur.