Zoë Sedney en Maayke Tjin A-Lim hebben zaterdag bij de WK indoor in Belgrado op overtuigende wijze de halve finales van de 60 meter horden bereikt. Sedney liep in de series een toptijd, terwijl Tjin A-Lim haar persoonlijk record verbeterde. Joris van Gool meldde zich af voor de 60 meter.

De twintigjarige Sedney klokte in de Stark Arena een tijd van 7,98 seconden, waarmee ze als tweede eindigde in haar heat. Ze bleef slechts drie honderdsten boven haar persoonlijk record. Vorige maand liep ze bij een wedstrijd in Madrid 7,95, wat de winnende tijd bleek.

Tjin A-Lim maakte met een nieuw persoonlijk record indruk op het tartan in Belgrado. De 24-jarige Nederlandse eindigde met een tijd van 8,11 seconden ook als tweede in haar heat. Met die tijd dook ze vijf honderdsten onder haar persoonlijk record.

De halve finales van de 60 meter horden voor vrouwen staan zaterdag om 18.15 uur op het programma. De finale is om 21.05 uur. Femke Bol en Lieke Klaver lopen om 19.50 uur de finale van de 400 meter.

Nadine Visser is er niet bij in Belgrado. De regerend Europees kampioene op de 60 meter horden liep in de aanloop naar het mondiale toernooi een hamstringblessure op. Bij de laatste editie van de WK indoor, in 2018, won ze brons op het onderdeel.

Van Gool meldde zich zaterdagochtend af voor de series van de 60 meter. Volgens de Atletiekunie voelde de regerend Nederlands kampioen zich niet fit genoeg om van start te gaan. Van Gool pakte bij de EK indoor in 2019 nog brons op de kortste sprintafstand.