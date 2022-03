Jessica Schilder kan haar geluk niet op na haar bronzen medaille vrijdag bij de WK indoor in Belgrado. De kogelstootster verbeterde in de Stark Arena tot twee keer toe haar Nederlands record en voegde zo een nieuw hoofdstuk toe aan haar sensationele opmars.

"Het was zo bijzonder om hier met de Nederlandse vlag te lopen", zei Schilder na haar ereronde tegen de NOS. "Ik heb het publiek niet eens gezien, ik was zo aan het genieten. Het is nog moeilijk om te beseffen dat ik het podium gehaald heb."

Een jaar geleden werd de 22-jarige Schilder nog vijfde op de EK indoor in Torun en op de Spelen in Tokio kwam ze niet door de kwalificatie. In de eerste maanden van 2022 beleefde Schilder vervolgens haar doorbraak. In februari stootte ze het Nederlands record van Corrie de Bruin, die in 1998 tot een afstand van 18,97 meter kwam, uit de boeken.

De Volendamse kwam toen in Apeldoorn tot een afstand van 19,26 meter en vrijdagavond in Belgrado stootte Schilder zelfs naar 19,46 en daarna 19,48. "Ik was nerveus, dit is mijn eerste WK. Gelukkig begon ik goed met 19,01 meter. Dat gaf vertrouwen, maar ik wist dat het verder moest. En dat is gelukt."

Vreugde bij Jessica Schilder. Vreugde bij Jessica Schilder. Foto: ANP

'Het moet nog verder'

Het gat met de Portugese Auriol Dongmo, die met 20,43 meter goud pakte, en de de Amerikaanse Chase Ealey (20,21) is nog wel groot voor Schilder. "Maar zij zijn negen en vijf jaar ouder dan ik", weet Schilder. "Het was al mooi om tegen zulke toppers te strijden. Ik ben nog jong. Wie weet wat de toekomst brengt."

Schilder wil zich dit jaar verder verbeteren. "Ik ben blij met de 19,48 meter, maar in het outdoorseizoen moet het nog verder."

Het brons van Schilder was de eerste Nederlandse medaille op de WK indoor. Op zaterdag en zondag, de laatste twee dagen van het evenement, zijn er meer medaillekansen voor de Nederlandse ploeg.

Zo lopen Femke Bol en Lieke Klaver zaterdagavond de finale van de 400 meter en op de 4x400 meter wordt zondag veel verwacht van zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse vrouwen.