Kogelstootster Jessica Schilder heeft Nederland vrijdag de eerste medaille bezorgd bij de WK indoor in Belgrado. De Volendamse kwam tot een afstand van 19,48 meter en dat was goed voor brons.

Het goud ging naar de Portugese Auriol Dongmo (20,43) en de Amerikaanse Chase Ealey (20,21) pakte zilver.

Het brons is de eerste WK-medaille van de 22-jarige Schilder, die op het juiste moment piekte. Ze verbeterde vrijdagavond in de Stark Arena in Belgrado tot twee keer toe haar Nederlands record, dat op 19,35 meter stond.

In haar vierde poging kwam ze tot 19,46 en in haar laatste poging stootte ze zelfs nog twee centimeter verder.

Jessica Schilder verbeterde tot twee keer toe haar Nederlands record. Foto: ANP

Schilder is bezig aan knappe opmars

Schilder voegt met het WK-brons een mooi nieuw hoofdstuk toe aan haar opmars de laatste maanden. In februari kreeg ze het Nederlands record in handen door in Apeldoorn 19,26 te stoten.

Het record stond liefst 24 jaar op naam van Corrie de Bruin, die in 1998 tot een afstand van 18,97 meter kwam.

Een week voor haar Nederlands record had Schilder zelfs al een afstand van 19,72 bereikt, maar die afstand ging niet als nieuw Nederlands record in de boeken omdat er te weinig atleten aan de wedstrijd deelnamen. Op de Olympische Spelen in Tokio bleef Schilder nog steken in de kwalificatie.

Foto: Getty Images

Nederland was zeer succesvol op EK indoor

De komende dagen zijn er meer medaillekansen voor de Nederlandse ploeg op de WK indoor in Belgrado.

Zo lopen Femke Bol en Lieke Klaver zaterdagavond de finale van de 400 meter en op de 4x400 meter wordt zondag veel verwacht van zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse vrouwen.

Op de EK indoor in Torun vorig jaar was Nederland zeer succesvol en eindigde het zelfs op de eerste plaats op de medaillespiegel. Nederland pakte vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons.