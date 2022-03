Femke Bol heeft zich vrijdag ondanks een harde val geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de WK indoor in Belgrado. De Nederlandse ging op de eindstreep onderuit en noteerde de tweede tijd in haar heat. Ook Lieke Klaver plaatste zich voor de eindstrijd.

"Ik weet niet wat er precies gebeurde", zei Bol kort na de finish. De 22-jarige Bol werd ook niet geraakt door een concurrent en dus was er ook geen directe aanleiding voor de val.

De regerend Europees kampioen leek er redelijk goed van af te zijn gekomen en dus zal ze zaterdagavond in de finale waarschijnlijk gewoon voor de titel kunnen strijden.

Bol viel met haar handen naar voren over de finish en klokte 51,28. De Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson was met 51,26 net iets sneller en dat was haar beste tijd van dit jaar.

De vrouwen in de finale van de 400 meter Stephenie Ann McPherson (Jamaica) - 51,26

Femke Bol (Nederland) - 51,28

Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 51,38

Justyna Święty-Ersetic (Polen) - 51,67

Aliyah Abrams (Guyana) - 51,57

Lieke Klaver (Nederland) - (51,81)

Klaver noteert derde tijd

Er waren in totaal twee heats in de halve finale en de eerste drie atletes van elke heat gingen door. Klaver liep na Bol in de tweede heat de derde tijd (51,81) en dat was net genoeg voor een finaleplaats.

Shaunae Miller-Uibo was de snelste in de tweede heat met een tijd van 51,38, gevolgd door de Poolse Justyna Święty-Ersetic (51,67). In de race van Bol finishte Aliyah Abrams (51,57) uit Guyana als derde.

De Bahamaanse Miller-Uibo is tweevoudig olympisch kampioen op de 400 meter (outdoor) en lijkt de grootste concurrent van Bol in de strijd om de wereldtitel.

Bol jaagt op eerste wereldtitel

Bol jaagt in Belgrado op haar eerste wereldtitel, nadat ze vorig jaar in het Poolse Torun EK-goud pakte. De Amersfoortse liep eerder deze maand 50,30 bij de NK in Amersfoort. Dat is nog altijd de snelste tijd tot dusver in 2022, terwijl de 400 meter niet de specialiteit is van Bol. Haar focus ligt op de 400 meter horden, die indoor niet op het programma staat.

Op de Spelen in Tokio veroverde Bol, die de laatste twee jaar een sensationele ontwikkeling doormaakt, brons op de 400 meter horden.

De WK-finale van de 400 meter indoor begint zaterdag om 19.50 uur in de Stark Arena in Belgrado. Bol en Klaver komen zondag ook nog in actie op de 4x400 meter en de Nederlandse ploeg behoort op dat onderdeel tot de topfavorieten.