Met Jamal Ben Saddik en Levi Rigters staan zaterdagavond boegbeelden uit de oude en de nieuwe generatie van zwaargewichten tegenover elkaar in het hoofdgevecht van GLORY 80. Het zou een wisseling van de wacht kunnen betekenen, al heeft Ben Saddik geen al te hoge pet op van zijn tegenstander.

De 26-jarige Rigters wordt bij GLORY de 'Prince of Kickboxing' genoemd, dezelfde bijnaam die Rico Verhoeven droeg voordat hij in 2014 de wereldtitel pakte en de 'King of Kickboxing' werd.

"Ik vraag me af wie die bijnaam heeft gegeven. Als het marketing van GLORY is, dan moeten er snel mensen worden ontslagen daar", lacht Ben Saddik schamper.

De 31-jarige Marokkaanse Belg maakte al in 2012 zijn debuut bij GLORY en vocht liefst achttien partijen voor de bond. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van zijn twee verloren titelgevechten met Verhoeven. In oktober wist hij de wereldkampioen in het GelreDome behoorlijk toe te takelen, maar verloor hij toch.

"Laten we afwachten wat deze jongen kan", zegt Ben Saddik over Rigters. "Hij is nog jong en staat voor het eerst in een hoofdevenement bij GLORY. Hij heeft nog nooit tegen iemand van mijn niveau gevochten."

Levi Rigters wordt bij GLORY de 'Prince of Kickboxing' genoemd. Levi Rigters wordt bij GLORY de 'Prince of Kickboxing' genoemd. Foto: GLORY/Jon Martone

Rigters droomt ervan op een dag kampioen te worden

Amsterdammer Rigters debuteerde pas in 2020 bij GLORY en toonde met drie zeges in vier gevechten zijn potentie. "Het gevecht met Ben Saddik wordt voor mij het grootste gevecht in mijn carrière tot nu toe", zegt Rigters. "Ben Saddik behoort al heel lang tot de top drie en ik wil daar ook naartoe."

Dat zijn aanstaande tegenstander zijn status van aanstormend talent als marketingtruc van GLORY beschouwt, laat Rigters koud. "Ik focus me niet op wat mensen van me zeggen. Het is mijn droom om op een dag kampioen te worden. Het gaat de goede kant op. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar dat maakt me niets uit."

Jamal Ben Saddik en Levi Rigters staan zaterdagavond tegenover elkaar in het Belgische Hasselt. Jamal Ben Saddik en Levi Rigters staan zaterdagavond tegenover elkaar in het Belgische Hasselt. Foto: GLORY

Krachtpatser tegen atletische vechter

Behalve een strijd tussen generaties, wordt het ook een clash tussen twee kickboksstijlen: de 2,05 meter lange krachtpatser Ben Saddik tegen de veel atletischere Rigters. Ook door zijn vergelijkbare stijl wordt Rigters door kenners gezien als mogelijke troonopvolger van Verhoeven.

"Ik denk dat een tegenstander als Rico mij wel ligt", zegt Ben Saddik. "Zoals je in mijn laatste wedstrijd hebt kunnen zien, maak ik er altijd spektakel van. Als hij dat ook wil brengen, is dat alleen maar mooi. Ik ben er klaar voor."

Ben Saddik en Rigters staan in het hoofdgevecht van GLORY 80 in het Belgische Hasselt, waar eerder op de avond ook Badr Hari in de ring verschijnt tegen de Pool Arek Wrzosek. De twee partijen beginnen naar verwachting tussen 21.30 en 22.30 uur.