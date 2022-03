Na een reeks pijnlijke nederlagen hoopt Badr Hari zaterdag eindelijk zijn eerste overwinning bij GLORY te boeken. De 37-jarige kickbokslegende bereidde zich de afgelopen weken in absolute stilte voor op de rematch tegen Arek Wrzosek.

Ook vrijdagmiddag liet Hari zich niet zien bij de officiële weging van GLORY 80. Nadat de andere vechters één voor één op de weegschaal plaatsnamen en poseerden voor de staredown, vertoonde GLORY een eerder opgenomen video van de weging van Hari en Wrzosek.

Hoe anders verliep dat in september vorig jaar, toen Hari zijn Poolse opponent bij de staredown een stevige duw gaf. Wrzosek nam een dag later sportieve wraak door Hari knock-out te trappen.

"Na elk gevecht ga je kijken waar je steekjes hebt laten vallen", zegt Said El Badaoui, de trainer van Hari, tegen NU.nl. "Tijdens die zelfreflectie hebben we besloten ons ditmaal volledig op het gevecht te focussen. Alle randzaken en poespas laten we nu achterwege."

Die benadering leidde er ook toe dat Hari de afgelopen maanden niets op sociale media plaatste, met uitzondering van één Instagram-bericht waarin hij schreef dat de zege van Wrzosek qua geluksfactor te vergelijken was met het winnen van de loterij. Hari bleef enkele weken geleden weg op een persconferentie die GLORY organiseerde ter promotie van het gevecht.

Ook een dag voor het gevecht wilde Hari niet met de pers praten. El Badaoui blikte in zijn plaats vooruit naar het nieuwe duel met Wrzosek. "Het hele trainingskamp is volgens plan gegaan. Badr is enorm gefocust en op alles voorbereid. Ik vind hem nog scherper dan vorige keer."

1 Bekijk enkele momenten uit het gevecht tussen Hari en Wrzosek

'Badr traint met plezier, ik zie zijn vlam nog branden'

Sinds de voormalig K-1 en It's Showtime-kampioen in 2016 bij GLORY tekende, verloor hij vier gevechten en werd hij bij de enige partij die hij wel won op doping betrapt. Suggesties van fans en pers dat Hari beter kan stoppen omdat zijn hoogtepunt achter hem ligt, worden door de zwaargewicht verworpen. Sterker nog: Hari tekende onlangs een nieuw meerjarig contract bij GLORY.

"Weet je, mensen kunnen zeggen wat ze willen", zegt El Badaoui. "Ik zie Badr elke dag met plezier trainen en dat is voor mij het belangrijkste."

"Ik train 25 profs en sommigen missen op een bepaalde leeftijd de echte motivatie om er volledig voor te gaan. Die stoppen terwijl ze misschien nog jaren door zouden kunnen", zegt de Utrechtse coach. "Bij Badr zie ik die vlam juist nog wél branden. Mensen met uitzonderlijk talent zoals hij moet je nooit afschrijven. En zo oud is 37 jaar nog niet, in de UFC werd de Braziliaan Glover Teixeira een paar maanden geleden op zijn 42e nog kampioen."

Het kampioenschap bij GLORY blijft ook het doel van Hari, liet de Amsterdamse Marokkaan al weten. "Badr heeft zowel in zijn carrière als privé veel meegemaakt, hij heeft heel wat beproevingen moeten doorstaan", vertelt El Badaoui. "Hij had makkelijk kunnen stoppen, maar werkt juist keihard om nog één keer voor die kampioensriem te gaan. Ik denk dat hij er klaar voor is."

De partij tussen Hari en Wrzosek is zaterdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur in het Belgische Hasselt.