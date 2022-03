Femke Bol heeft vrijdag op overtuigende wijze de halve finales van de 400 meter bij de WK indoor bereikt. De Nederlandse atlete won haar heat in Belgrado. N'Ketia Seedo stelde teleur en werd in de series van de 60 meter direct uitgeschakeld.

De 22-jarige Bol ondervind in haar heat geen enkele tegenstand. De Nederlandse winnares van het brons op de olympische 400 meter horden in Tokio noteerde 51,48 en was daarmee ruim een seconde sneller dan de Britse Ama Pipi, die met 52,53 als tweede eindigde.

Shaunae Miller-Uibo, de grote concurrente van Bol, plaatste zich eveneens met overtuiging voor de halve eindstrijd. De tweevoudig olympisch kampioene uit de Bahama's noteerde 51,74 en was daarmee net iets langzamer dan Bol.

Ook Lieke Klaver plaatste zich probleemloos voor de halve eindstrijd. De Nederlandse werd met 51,96 tweede achter de Ierse Phil Healy. De beste twee en twee tijdsnelsten plaatsten zich voor de volgende ronde, die vrijdag om 18.35 uur begint.

N'Ketia Seedo kwam net tekort op de kortste sprintafstand. Foto: Getty Images

Seedo vroeg uitgeschakeld

De achttienjarige Seedo eindigde met een tijd van 7,30 seconden als vijfde in haar heat van de 60 meter. Naast de beste drie atleten in iedere heat gaan ook zes atleten op basis van tijd door. Seedo kwam één honderdste tekort voor een plek in dat rijtje.

Van Seedo werd het nodige verwacht bij de WK indoor. De geboren Utrechtse is een van de grootste talenten in de atletiek. Bij de WK debuteerde ze op een groot internationaal toernooi.

De 60 meter sprint was het eerste onderdeel van de WK indoor, die van vrijdag tot en met zondag wordt gehouden.

Nog voor de start van de WK moest de Nederlandse ploeg een tegenvaller incasseren. Liemarvin Bonevacia raakte tijdens een training geblesseerd aan zijn hamstring en moest zich afmelden voor het mondiale toernooi. Bonevacia is een belangrijke schakel in de estafetteploeg en was ook medaillekandidaat op de 400 meter.