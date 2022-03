De Nederlandse volleybalsters moeten het later dit jaar bij het WK volleybal in eigen land opnemen tegen onder meer Italië en België, zo heeft de loting donderdag uitgewezen.

Italië haalde vier jaar geleden op het vorige WK de finale, waarin het met 3-2 verloor van Servië. België had zich niet geplaatst voor dat WK.

Behalve tegen Italië en België speelt Oranje in de groepsfase tegen Puerto Rico, Kenia en Kameroen. Puerto Rico werd in 2018 veertiende op het WK, Kenia twintigste en Kameroen 21e.

De vier beste landen in elke poule plaatsen zich voor de tweede ronde. De behaalde punten in de groep worden meegenomen. Alle landen spelen hun eerste wedstrijd in het GelreDome in Arnhem.

Nederland eindigde vier jaar geleden als vierde op het WK. De ploeg van toenmalig bondscoach Jamie Morrison verloor in de halve finales van Servië (1-3) en ging in de strijd om het brons onderuit tegen China (0-3).

Het WK volleybal voor vrouwen begint op 23 september en duurt tot en met 15 oktober. Nederland organiseert het toernooi samen met Polen.