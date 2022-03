Liemarvin Bonevacia heeft zich een dag voor de start van de WK indoor in Belgrado geblesseerd moeten afmelden. De Nederlandse recordhouder was kanshebber voor een medaille op de 400 meter en een belangrijke troef in het Nederlandse team op de 4x400 meter.

"Een dag voor de start ben ik geblesseerd geraakt aan mijn hamstring", schrijft Bonevacia donderdag op Instagram. "In overleg met het team heb ik besloten dat ik niet ga starten. Dat is frustrerend."

De 32-jarige Bonevacia liep de blessure op op een training. De Atletiekunie besloot geen vervanger voor hem op te roepen, ook omdat er alternatieven zijn voor de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter. Nederland is op dat onderdeel regerend Europees kampioen en wil ook in Belgrado een medaille pakken. Maar de afmelding maakt de kansen zeker niet groter voor Nederland.

Individueel pakte Bonevacia vorig jaar brons op de 400 meter en in Belgrado wilde hij zijn eerste WK-medaille veroveren. Dat was zeker mogelijk. De in Curaçao geboren atleet scherpte eind februari zijn eigen Nederlandse record aan tot 45,48 seconden en geen WK-deelnemer was in 2022 sneller.

Vorig jaar pakte Nederland met Liemarvin Bonevacia goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in Torun. Vorig jaar pakte Nederland met Liemarvin Bonevacia goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in Torun. Foto: Getty Images

'Blijven ons richten op een medaille'

Hoofdcoach Laurent Meuwly spreekt tegen De Telegraaf van een "vervelende start" door de blessure van Bonevacia. "Het estafetteteam blijft zich richten op een medaille. Gelukkig hebben we een brede selectie die zich in de laatste twee seizoenen enorm heeft ontwikkeld", aldus de Zwitser.

Vorig jaar pakten de Nederlandse mannen outdoor verrassend olympisch zilver op de 4x400 meter. Naast Bonevacia kwamen in Tokio ook Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela in actie in de eindstrijd.

Van Diepen en Agard zijn er ook bij in Belgrado en Meuwly heeft verder Jochem Dobber, Taymir Burnet, Nick Smidt en Isayah Boers als opties.

De series van de 4x400 meter staan zondagochtend op het programma en de finale is zondagavond, op de slotdag van het toernooi.