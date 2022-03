Mikaela Shiffrin heeft donderdag voor de vierde keer de wereldbeker gewonnen. De Amerikaanse skiester stelde de eindzege in het algemene klassement veilig door tweede te worden op de super-G in Courchevel.

Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan, heeft de 27-jarige Shiffrin een voorsprong van 236 punten op de Slowaakse Petra Vlhova, die op de Franse piste in de Alpen als zeventiende eindigde. Die marge is niet meer te overbruggen.

Shiffrin moest de dagzege op de super-G aan Ragnhild Mowinckel laten. De Noorse bleef de Amerikaanse 0,05 seconde voor. Michelle Gisin uit Zwitserland, de olympisch kampioene van Peking op de combinatie, eindigde als derde op 0,13.

Woensdag had Shiffrin wel de afdaling in Courchevel gewonnen, haar vijfde wereldbekerzege van dit seizoen en de 74e in totaal. Shiffrin veroverde de grote kristallen bol eerder in 2017, 2018 en 2019. In 2020 moest ze genoegen nemen met de tweede plek in het eindklassement.

Mikaela Shiffrin won de wereldbeker voor de vierde keer. Mikaela Shiffrin won de wereldbeker voor de vierde keer. Foto: Getty Images

Shiffrin op gelijke hoogte met Vonn

Met vier eindzeges in de wereldbeker komt Shiffrin op gelijke hoogte met haar landgenote Lindsey Vonn. Alleen de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll won het algemeen klassement nog vaker. Zij was in de jaren zeventig zes keer de beste.

Door haar staat van dienst werden van Shiffrin vorige maand meerdere medailles verwacht tijdens de Olympische Winterspelen, maar ze kon in China niet aan de verwachtingen voldoen. Shiffrin deed op zes onderdelen mee, maar eindigde overal naast het podium.

Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji veroverde Shiffrin nog de olympische titel op de slalom. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang was er goud op de reuzenslalom en zilver op de combinatie.