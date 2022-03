Zoë Sedney wil komend weekend op de WK indoor in Belgrado een nieuwe stap zetten in haar tot dusver uitstekende seizoen. De talentvolle atlete gaat voor een plek in de finale van de 60 meter horden, nadat ze begin deze maand in Madrid indruk maakte met winst en een persoonlijk record.

"De finale is het doel, al zal ik niet ontevreden zijn als ik in de halve finales een persoonlijk record loop en toch de eindstrijd mis", aldus Sedney in gesprek met NU.nl.

De twintigjarige Zoetermeerse dook op 2 maart in Madrid al 0,03 seconde onder haar pr, dat nu op 7,95 staat. "Ik hoorde dat ik daarmee iets van tiende sta op de lijst voor dit WK. Het wordt dus spannend, voor een finaleplaats moet ik de eerste acht halen en dat kan. Ik ben in vorm."

Sedney is in de Servische hoofdstad de enige Nederlandse troef op de 60 meter horden, omdat regerend Europees kampioene Nadine Visser geblesseerd is. Sedney traint met de Noord-Hollandse, die op de horden tot de wereldtop behoort. "Ik vind het zo jammer dat Nadine er niet bij is. Het is voor mij een voorrecht om met haar te mogen trainen."

Zoë Sedney (midden) in Madrid op weg naar een persoonlijk record. Zoë Sedney (midden) in Madrid op weg naar een persoonlijk record. Foto: Getty Images

'Visser is een bron van inspiratie'

Sedney geldt misschien wel als de natuurlijke opvolger van de zeven jaar oudere Visser. De verwachtingen zijn al jaren hoog rond de jonge atlete, die een verleden heeft als meerkampster en sprintster en zich nu richt op de 60 meter horden (indoor) en 100 meter horden (outdoor). Op haar zestiende kopte de Volkskrant al dat Sedney zomaar de "nieuwe Dafne Schippers" kon worden.

"Als ik eerlijk ben, doen dat soort vergelijkingen mij niet zoveel", vertelt Sedney, die vorig jaar als tiener haar olympisch debuut maakte in Tokio. "Het is bijzonder, maar het zorgt niet voor extra druk. Al ben ik wel dankbaar dat ik door de opkomst van de Nederlandse atletiek topatleten om me heen heb."

"Het is bijvoorbeeld leerzaam om van dichtbij te zien hoe Nadine Visser op én naast de baan met haar sport omgaat. Een bron van inspiratie, het maakt me beter. En dat wil ik hier in Belgrado weer laten zien. Ik hoop dat ik weer iets van mijn pr kan afsnoepen."

De WK indoor begint vrijdag in de Stark Arena in Belgrado en zaterdagochtend loopt Sedney in de series van de 60 meter horden. De halve finales en de finale staan zaterdagavond op het programma.